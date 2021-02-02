عموري يفسخ عقده مع الجزيرة

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وذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن إدارة الجزيرة قد اقترحت على عموري خيار إنهاء التعاقد قبل 7 أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.وبينت أن المفاوضات استمرت بين الطرفين خلال تلك الفترة حتى تم التوصل إلى اتفاق أمس بفسخ العقد.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب فسخ تعاقد الجزيرة مع عموري يعود لأسباب مالية، مؤكدة أن اللاعب تسلم كل مستحقاته المالية ليغادر الفريق راضيا، لافتة إلى أن رحيل عموري عن الجزيرة لم يكن مرتبطا بوجود عرض من ناد آخر، مضيفة أن الخطوة كانت بمبادرة من إدارة الجزيرة.
وقد انضم عموري إلى الجزيرة في 2019 قادما من الهلال السعودي، حيث شارك في الموسم الماضي مع الفريق قبل أن يتعرض للإصابة في الركبة مع بداية الموسم الحالي ليخضع للعلاج والتأهيل.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب تماثل للشفاء وسيكون جاهزا للعب في أول مارس المقبل.
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