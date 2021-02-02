شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يعزز دفاعه بالتعاقد مع دايفز وكاباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مع ثنائي دفاعي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح ليفربول في ضم بن دايفز مدافع فريق بريستون نورث إند بعقد طويل الأجل، حيث قدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بمبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.2 مليون دولار).

كما ضم الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب المدافع التركي الشاب أوزان كاباك (20 عاما)، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فريق شالكه الألماني، مع وجود خيار لتفعيل بند الشراء في الصيف.