ليفربول يعزز دفاعه بالتعاقد مع دايفز وكاباك

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ونجح ليفربول في ضم بن دايفز مدافع فريق بريستون نورث إند بعقد طويل الأجل، حيث قدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بمبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.2 مليون دولار).كما ضم الفريق الذي يدربه الألماني يورجن كلوب المدافع التركي الشاب أوزان كاباك (20 عاما)، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فريق شالكه الألماني، مع وجود خيار لتفعيل بند الشراء في الصيف.
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