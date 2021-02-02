السلهب يتطلع لمنافسة أقوى وأشهر أبطال الجولف العالميين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى النجم السعودي في رياضة الجولف فيصل السلهب سعادته بالحضور ضمن نخبة أبطال العالم في البطولة السعودية الدولية التي تنطلق غدا، مشيرا إلى أنه يتطلع مثل أي لاعب محترف إلى منافسة أقوى وأشهر أبطال الجولف العالميين، لتحقيق أحلامه على الصعيد الاحترافي وتسجيل لحظات رائعة في مسيرته.

ونجح السلهب في تحقيق هذا الحلم العام الماضي بعد مشاركته في بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، وهو يستعد حاليا للتنافس في الدورة السنوية الثالثة.

أقوى اللاعبين

وسيحظى السلهب خلال هذه البطولة، التي تمتد لأربعة أيام، بفرصة التنافس مع أقوى اللاعبين الدوليين، بمن فيهم داستن جونسون، المصنف الأول عالميا وبطل بطولة الماسترز لعام 2020؛ وبرايسون ديشامبو، بطل بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2020.

في حين منافسات هذا العام في ملعب ونادي الجولف الريفي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستحمل تحديات صعبة بالنسبة لنجم الجولف الشاب البالغ من العمر 24 عاما؛ حيث سيكون على موعد مع أقوى المحترفين من أصحاب الإمكانات والمهارات العالية.

ويحمل السلهب ذكريات رائعة مرتبطة برياضة الجولف، خاصة حينما كان يمارس هذه الرياضة لساعات طويلة مع أشقائه الأربعة سعود ونجوى وسارة وسيف، إضافة إلى والديه صلاح وشافية.

ثقة كبيرة

وأكد فيصل بأنه يشعر بثقة كبيرة وغير مسبوقة حيال قدرته على خوض المنافسات للمرة الثانية في بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من (سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية)، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3.5 ملايين دولار.

وأضاف «أنا متحمس للغاية للتنافس مجددا، وأشعر بأنني أكثر استعدادا وجاهزية هذا العام، وسأسعى لبذل قصارى جهدي».