مصدر يكشف لـ"الخليج 365".. إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، إصابة المغربي بدر بانون مدافع الفريق بكدمة في كاحل القدم خلال مران الفريق الذي خاضه اليوم، الثلاثاء، قبل 48 ساعة من مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن بانون تعرض للإصابة إثر كرة مشتركة بينه وبين صلاح محسن في التدريب.

ووفقًا للتشخيص المبدئي للإصابة، فإن المدافع المغربي يعاني من كدمة في الكاحل وسيخضع لفحص طبي غدًا الأربعاء، لتحديد موقفه من التواجد في لقاء الدحيل المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي الدحيل في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم للأندية التي ستنطلق في قطر.