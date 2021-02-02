طريق الأهلي.. بايرن ميونيخ يصل الدوحة السبت استعداداً لمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تحدد موعد وصول بعثة نادي بايرن ميونيخ الألماني إلي العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت المقبل من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في قطر للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري بمشاركة 6 أندية.

وسيخوض بايرن أول مبارياته في المونديال يوم 8 فبراير مع الفائز من مباراة الدحيل والأهلي في الدور قبل النهائي.

وكشف مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفريق البارفاري سيطير إلى الدوحة يوم السبت بعد خوض مباراته في الجولة العشرين من الدوري الألماني أمام فريق هيرتا برلين يوم الجمعة المقبلة.

على أن يحصل على راحة من التدريبات يوم السفر السبت، بعد إجراء فحوص كورونا، على أن يخوض مرانا واحدا فقط على ملعب الإرسال، وسيقيم الفريق في فندق المسيلة بمفرده.

ويتطلع الفريق البافاري من خلال مونديال الأندية إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على خمسة ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وسيكون التتويج باللقب المونديالي الطريق نحو انجاز تاريخي جديد بالنسبة للنادي الذي سبق له تحقيق اللقب عام 2013 على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

ويحتل البايرن صدارة ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا.