أرسنال يخسر بثنائية من ولفرهامبتون وسط غياب النني وطرد لاعبه وحارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضا فوز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 / 1.

ولم يشارك الدولي المصري محمد النني في المباراة، وظل متواجداً على مقاعد البدلاء.

وتقدم أرسنال بهدف سجله نيكولاس بيبي في الدقيقة 32 وتعادل روبين نيفيز لوولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء والتي طرد على إثرها ديفيد ليوز مدافع أرسنال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني أضاف وولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق جواو موتينيو.

وشهد أيضا الشوط الثاني طرد بيرند لينو حارس أرسنال في الدقيقة 73.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز شيفيلد يونايتد على وست بروميتش 2 / 1.

وسجل هدفي شيفيلد جايدن بوجلا وبيلي شارب في الدقيقتين 56 و73، فيما سجل هدف وست بروميتش ماثيو فيليبس في الدقيقة 41.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في المركز العشرين وتوقف رصيد وست بروميتش عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.