الثلاثي الجديد يُزين قائمة الإسماعيلي لمباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن المدير الفني البوسني لفريق الإسماعيلي، دراجان يوڤيتش، عن القائمة التي سيدخل بها مباراته المقبلة أمام نظيره سموحة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دوري WE.

وشهدت القائمة وجود ثلاثة من الصفقات الجديدة وهم: حسين السيد و عبد الله جمعة و محمد حسن لأول مرة بعد انضمامهم للفريق خلال فترة الانتقالات في يناير.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمباراة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي ، محمد مجدي.

خط الدفاع : محمد عمار ، كاستيلو ، محمد هاشم ، محمد بيومي ، محمود البدري ، رضوان شريفي ، حسين السيد ، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"، عمر الوحش ، محمد حسن، عماد حمدي ، نادر رمضان ، محمد عادل ، محمد صادق، محمد الشامي.

خط الهجوم : شكري نجيب ، اري بابل ، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو.