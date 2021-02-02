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الزمالك يكشف حجم الإصابة الدامية لعبدالغني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عبدالغني مدافع الفريق، والتي تعرض لها أمام فريق غزل المحلة في الدوري اليوم الثلاثاء.

وأكد أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن اللاعب تعرض للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة 12 غرزة للجروح.

وأضاف طبيب الزمالك أن عبدالغني لا يعاني من أي مضاعفات وسيحضر غدًا لخوض تدريبات استشفائية خفيفة مع اللاعبين.

وكان محمد عبدالغني قد غادر مباراة الزمالك ضد مضيفه غزل المحلة في الشوط الأول بعدما تعرض لإصابة قوية بعد التحامه مع لاعب المحلة، ما استدعى خروجه ونزول محمود حمدي الونش بديلا له.

يُذكر أن غزل المحلة حقق فوزًا قاتلًا على حساب الزمالك بهدفين لواحد في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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