جماهير جالاتا سراي تحتفي بأول اهداف مصطفى محمد "أنت مثل الأسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تألق مصطفى محمد مع فريقه جالاتا سراي في أول ظهور له مع الفريق أمام فريق باشاك شهير في الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد أول أهدافه في الظهور الأول له من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وتلقى مصطفى محمد الإشادة من الجماهير العاشقة لفريق جالاتا سراي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاءت تعليقات جماهير جالاتا سراي التركي لمصطفى محمد كالآتي:

- مرحباً بالملك، دعه يلعب أمام فنربخشة في عطلة نهاية الأسبوع.

- إذا سجلت هدفا أمام فنربخشة، ستكون بمثابة البطل لهذا الفريق، نحن نحبك وستكون ناجحا جدا.

- أهلا بك في جالاتا سراي، نحن نثق بك ونؤمن بأنك لن تخيب أمالنا.

- الأناكوندا مصطفى.. ما شاء الله لعب بشكل جيد.

- مرحبا بك في بيتك، كن أكثر جدية واعمل بشكل أقوى.

- نحن نؤمن بك.. أظهر نفسك خلال مباراة فنربخشة.

- أنت مثل الأسد.. أتمنى أن تبقى هنا للعديد من السنوات.

- برافو مصطفى.. نتوقع منك أداءً أفضل، هذه هي البداية فقط.

- هنيئا لك على أول هدف لك مع جالاتا سراي، ستكون أفضل مهاجم في الدوري ان شاء الله.