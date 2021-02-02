بيراميدز يختار رمضان صبحي "هرم شهر يناير"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، اختيار لاعبه رمضان صبحي كأفضل لاعب في شهر يناير ليحصل على الجائزة التي يقدمها النادي تحت مسمى "هرم الشهر".

ووفقًا لبيان رسمي أصدره بيراميدز، فإن اختيار رمضان صبحي جاء بعد أداءه مع الفريق في الفترة الماضية بالدوري المحلي وبكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي الجائزة لرمضان صبحي وسط اللاعبين والجهاز الفني للفريق، متمنيا له الاستمرار في المستوى المبهر وتسجيل الأهداف.

وأوضح عيد أن التقليد الخاص باختيار أفضل لاعب في الشهر مستمر في المرحلة المقبلة، وكل لاعب يجتهد سينال التكريم المناسب.

ومن جانبه، عبر رمضان صبحي عن سعادته البالغة باختيار زملائه له كلاعب الشهر في بيراميدز.

وشدد رمضان -بحسب البيان- أن ما يقدمه لا يُحسب له فقط وإنما هو مجهود الفريق بالكامل وجميع اللاعبين.