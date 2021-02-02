يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة ارسنال وولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، فى الجولة 22.

قلب وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز ثمين 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

نقل لقاء ارسنال وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وعلق على المباراة “احمد البلوشي”، بإدارة الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.

بدأ أرسنال اللقاء مهاجما منذ الدقيقة الأولى التي شهدت اعتراض قائم مرمى وولفرهامبتون لكرة سددها بوكايو ساكا، الذي سجل هدفا عند الدقيقة التاسعة، ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وأسفر الضغط الهجومي لأرسنال عن هدف أحرزه الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 32، من كرة سددها داخل منطقة الجزاء، استقرت في الجهة البعيدة عن حارس المرمى.

وقبل دخول الفريقين لغرف الاستراحة، ارتكب البرازيلي دافيد لويز مخالفة على مهاجم وولفرهامبتون في المنطقة المحظورة نال عليه البطاقة الحمراء، ومنح أصحاب الأرض ركلة جزاء سجل منها البرتغالي روبين نيفيز هدف التعادل.

وبدا واضحًا تأثر أرسنال بالنقص العددي في الشوط الثاني، الأمر الذي أعطى وولفرهامبتون أفضلية واضحة على أرض الملعب، استغلها البرتغالي الآخر جواو موتينيو ليسجل الهدف الثاني لفريقه بتسديدة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى من مرمى الحارس بيرند لينو.

وعطلت الهزيمة سلسلة أرسنال بعد سبع مباريات دون خسارة في الدوري الانجليزي لتترك فريق المدرب ميكيل أرتيتا في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 22 مباراة متقدما بخمس نقاط على ولفرهامبتون صاحب المركز 13.

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