الميركاتو الشتوي 2021 | أياكس يُنهي مُعاناة أسامة الإدريسي مع إشبيلية

أنهى نادي أياكس أمستردام الهولندي مُعاناة اللاعب المغربي أسامة الإدريسي مع إشبيلية الإسباني، بضمه بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وفشل الدولي المغربي في إيجاد مكان لنفسه في تشكيلة النادي الأندلسي ليبقى أسير دكة بدلاء المدير الفني الاسباني “جوليان لوبيتيجي” في أغلب مباريات النصف الأول من موسم 2021/2020، الأمر الذي دفعه نحو البحث عن فرصة أخرى خارج الليجا.

وقرر ابن 25 عامًا العودة إلى الدوري الهولندي، الذي شهد بداياته في كرة القدم، حيث لعب لناديي جرونيجين وألكمار، قبل التوجه إلى الدوري الاسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020 من بوابة بطل الدوري الأوروبي “إشبيلية”، على أمل أخذ فرصته الكاملة كما حدث مع مواطنه يوسف النصيري والحارس ياسين بونو، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الإدريسي.

وظهر الدولي المغربي في 10 مناسبات مع إشبيلية منذ صيف 2020، بعد عروضه القوية رفقة ألكمار، ما جعله يعود سريعاً إلى الدوري الهولندي، من بوابة نادي أياكس.

وعبر أسامة الإدريسي عن سعادته بهذه الخطوة، وأضاف بعد توقيع العقود: “يشرفني أن ألعب في هذا الملعب الجميل وأن أكون جزءًا من هذا الفريق الجيد. إذا سنحت لك الفرصة لارتداء قميص أياكس، فأنت تعلم أنك ستستمتع بكرة القدم “.