فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ارسنال وولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ارسنال وولفرهامبتون فى الدوري الانجليزي، فى إحدي مباريات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، فى الجولة 22، والمنتهية بفوز ولفرهامبتون 2-1، وشهد اللقاء طرد لاعبين من فريق ارسنال “دافيد لويز”فى الدقيقة 45، وحارس الفريق “لينو” فى الدقيقة 72.

نقل لقاء ارسنال وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، وعلق على المباراة “احمد البلوشي”، بإدارة الحكم الانجليزي “كريج باوسون”.

قلب وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه أرسنال إلى فوز ثمين 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

بدأ أرسنال اللقاء مهاجما منذ الدقيقة الأولى التي شهدت اعتراض قائم مرمى وولفرهامبتون لكرة سددها بوكايو ساكا، الذي سجل هدفا عند الدقيقة التاسعة، ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار).

وأسفر الضغط الهجومي لأرسنال عن هدف أحرزه الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 32، من كرة سددها داخل منطقة الجزاء، استقرت في الجهة البعيدة عن حارس المرمى.

وقبل دخول الفريقين لغرف الاستراحة، ارتكب البرازيلي دافيد لويز مخالفة على مهاجم وولفرهامبتون في المنطقة المحظورة نال عليه البطاقة الحمراء، ومنح أصحاب الأرض ركلة جزاء سجل منها البرتغالي روبين نيفيز هدف التعادل.

وبدا واضحًا تأثر أرسنال بالنقص العددي في الشوط الثاني، الأمر الذي أعطى وولفرهامبتون أفضلية واضحة على أرض الملعب، استغلها البرتغالي الآخر جواو موتينيو ليسجل الهدف الثاني لفريقه بتسديدة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى من مرمى الحارس بيرند لينو.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما توقف رصيد أرسنال عند 31 نقطة في المركز العاشر.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ارسنال “بيبي”

هدف تعادل ولفرهامبتون “نيفيز”

هدف ولفرهامبتون الثاني “موتينهو” 2-1

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