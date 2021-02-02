شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في الدوري الانجليزي اليوم “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وساوثامبتون على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايك دين”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

فرط مانشستر يونايتد في صدارة جدول الترتيب لصالح جاره “مانشستر سيتي” بعد خسارته من متذيل الترتيب “شيفيلد يونايتد”، وتعادله مع “آرسنال” في الجولة الماضية، ويدخل مباراة اليوم بشعار “لا بديل عن الانتصار” من أجل تدارك الأمور لمواصلة المنافسة على اللقب حتى آخر رمق.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 41 نقطة، من 21 مباراة، فاز في 12 مناسبة، وتعادل في 5، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 37 هدف، وتلقت شباكه 27.

على الجانب الآخر، هبط مستوى ساوثامبتون بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ فوزه على “ليفربول” خاض الفريق 3 مباريات في الدوري الانجليزي خسرها جميعًا، ليتراجع إلى المركز 11 وفي رصيده 29 نقطة.

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