ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم وهزيمة الزمالك أمام المحلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم بشكلٍ خاص والجولة 11 عمومًا.

أخفق الزمالك في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارته أمام “غزل المحلة” اليوم بنتيجة (2-1)، في ظل غياب النادي الاهلي الذي يتواجد في قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتعد خسارة اليوم هي الأولى لنادي الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري، وتجمد رصيده عند النقطة 23، وبفارق نقطتين عن ملاحقه “الاهلي” الذي يمتلك مباراة مؤجلة وقد تؤجل له مباراة أخرى لحين عودته من قطر.

وارتقى نادي غزل المحلة بفوزه الثمين اليوم على الزمالك من المركز 15 إلى المركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

وتعرض صاحب المركز الثالث الجونة لخسارة مفاجئة أمام متذيل ترتيب الدوري المصري “الانتاج الحربي”، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “خالد بشارة”.

وتعادل أسوان أمام سيراميكا كليوباترا بهدفٍ لمثله، ليفشل الأخير في الدخول للمربع الذهبي، فيما تساوى رصيد زهرة الجنوب مع المقاولون العرب وطلائع الجيش.

وفي ختام مباريات اليوم يواجه المصري البورسعيدي نظيره البنك الاهلي على ملعب برج العرب بالاسكندرية (جارية الآن).

والتالي ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم

الزمالك 23 نقطة – لعب 10. الاهلي 21 نقطة – لعب 9. الجونة 18 نقطة – لعب 11. المصري 16 نقطة – لعب 9. بيراميدز 15 نقطة – لعب 10. سيراميكا كليوباترا 15 نقاط – لعب 10. إنبي 13 نقطة – لعب 8. مصر المقاصة 13 نقاط – لعب 9. سموحة 12 نقاط – لعب 9. غزل المحلة 11 نقاط – لعب 10. طلائع الجيش 10 نقاط – لعب 10. المقاولون العرب 10 نقاط -لعب 10. اسوان 10 نقاط – لعب 10. الاسماعيلي 8 نقاط – لعب 9. البنك الاهلي 8 نقاط – لعب 10. الاتحاد السكندري 8 نقاط – لعب 6. الانتاج الحربي 8 نقاط – لعب 10. وادي دجلة 7 نقاط – لعب 10.

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