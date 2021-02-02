خاص | تونس سبب استبعاد “رؤوف خليف وعصام الشوالي” من كأس العالم للأندية 2020

تقرر مساء اليوم الثلاثاء استبعاد الثنائي التونسي “رؤوف خليف وعصام الشوالي” من مهمة التعليق على مباراة الاهلي والدحيل عبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة HD، في اليوم الأول من مباريات كأس العالم للأندية 2020، الخميس 4 فبراير 2021، واختيار الجزائري حفيظ دراجي على حسابهما لأسباب تسويقية تتعلق بكأس العالم 2022.

وأثار اختيار حفيظ دراجي تعجب بعض جماهير نادي الدحيل القطري، كما أنتقد القرار من جانب بعض منافسي النادي الأهلي محليًا وأفريقيًا، بسبب ظهور سابق للمعلق حفيظ دراجي في صيف 2019 بمقر الاهلي عندما كان يعلق على مباريات كأس أمم أفريقيا.

وزار حفيظ دراجي مقر النادي الأهلي في الجزيرة وحرص على إلتقاط عدة صور تذكارية مع خزينة الكؤوس والألقاب، وهي الصور التي تناقلتها جماهير المارد الأحمر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، احتفالاً بمنحه مسؤولية التعليق على أول ظهور لفريقهم في مونديال الأندية منذ المغرب 2013.

وبحسب مصدر خاص بـ “الخليج 365” داخل قنوات بين سبورت، لم تهتم الإدارة بما كتب وتثق تمام الثقة في عدم انحياز حفيظ دراجي لطرف على آخر أثناء مباراة الاهلي والدحيل، كما تريد التسويق عن طريقه لملاعب المونديال.

وأوضح “لا يوجد أي شك في مهنية حفيظ دراجي، لكن اختياره تم بدلاً من رؤوف خليف على وجه التحديد، بسبب تواجده في قطر وتواجد خليف في تونس منذ نهاية عام 2019، حيث يرفض خليف وحتى الشوالي العمل من الدوحة والاستمرار في التعليق من تونس عبر جهاز بث أون لاين، وزياراتهم إلى قطر تقتصر فقط على تمديد الإقامة”.

وأضاف المصدر ذاته “إدارة قنوات بين سبورت تسعى جاهدة إلى استغلال كل فرصة متاحة للتسويق لملاعب كأس العالم في قطر 2022، ومونديال الأندية فرصة ذهبية لإلقاء الضوء على ملعبين من أهم ملاعب البطولة وهما أحمد بن علي المونديالي وستاد المدينة التعليمية”.

وأكمل حديثه مُتسائلاً “ارسال المعلق الرياضي إلى كابينة التعليق لا شك أنه وسيلة جيدة جدًا لإظهار إمكانيات كلا الملعبين قبل عام ونصف من كأس العالم 2022، وتبقى مواكبة الحدث من عين المكان أفضل من الاستوديوهات والأماكن المغلقة، فلا يصح أن تكون مناسبة بهذا الثقل وبهذه الجماهيرية تقام على أرض قطر ويتم التعليق عليها عبر جهاز أون لاين من خارج البلاد أو من ستوديو القناة في الدوحة، فما الاستفادة إذًا من إقامة الحدث في قطر؟ وما الفائدة من السماح بحضور 30٪ من سعة الملعب لمباريات مونديال الأندية”؟.