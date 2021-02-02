شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس والانتر في كأس ايطاليا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس والانتر” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في إياب نصف نهائي كأس ايطاليا.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، وننقله لكم بشكل حصري، كما ينقل على قناة راي 1 الايطالية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الايطالي على موقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

وتقام مواجهة يوفنتوس والانتر على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “جيانباولو كالفاريزي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يلتقي الانتر مع يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس ايطاليا، بعد فوزه على فيورنتينا في دور 16 بنتيجة (2-1)، وبنفس النتيجة انتصر على جاره “ميلان” في دور ربع النهائي، في مباراة ملحمية شهدت 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء وركلة جزاء في الوقت الأصلي.

ويشكل فوز الانتر على يوفنتوس منذ ثلاثة أسابيع في الدوري الايطالي سلسلة من 6 انتصارات متتالية للفريق على ملعبه “جوزيبي مياتزا”، وشهدت أربعة منهم افتتاحه للتسجيل، بما في ذلك آخر مباراة لهم في السيريا آ ضد بينيفينتو والتي انتهت بنتيجة ( 4-0).

ولن يتنازل أنطونيو كونتي عن تحقيق لقب كأس ايطاليا لفريقه الانتر بسهولة، خاصة وان هذه الكأس لم تدخل خزائنه منذ موسم 2010/2011.

في المقابل انتصر يوفنتوس على “جنوى” في دور 16 بنتيجة (3-2)، قبل ان يزيح “سبال” من طريقه في ربع النهائي بأربعة أهداف نظيفة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام الانتر قبل مواجهة الذهاب التي ستقام يوم 9 فبراير الجاري على ملعبه “أليانز ستاديوم”.

ومن المتوقع ان يدفع أندريا بيرلو بكافة عناصره الأساسية لاستكمال رحلة الفريق في كأس ايطاليا من أجل تحقيق اللقب الـ14 في تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ موسمين.

ويظهر يوفنتوس بشكلٍ جيد عندما يلعب خارج أرضه، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة تنافسية خاضها بعيدًا عن أليانز ستاديوم (تعادل في 4، وانتصر في 8)، مسجلاً أكثر من 3 أهداف في ستة من تلك الانتصارات، كما انتصر البيانكونيري في مباراتين من آخر 4 مباريات لعبها في جوزيبي مياتزا “سان سيرو”، وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

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