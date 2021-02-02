فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الزمالك وغزل المحلة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الدور المصري هذا الموسم وتغلب عليه 2-1، بعد ان كان متأخراً فى النتيجة 1-صفر.

وتوقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة في الصدارة بعد أن خسر للمرة الأولى هذا الموسم فيما رفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

تقدم فرجاني ساسي بهدف للزمالك في الدقيقة 69 بعد تمريرة متقنة من إمام عاشور قابلها ساسي برأسه إلى داخل الشباك.

وأجرى مدرب المحلة تبديلين تمثلا في نزول خالد كساب وخالد الأخميمي مكان أشرف السيد وهشام بلحة فيما دفع باتشيكو بإسلام جابر بدلا من يوسف أوباما.

وتمكن عبد يحيي من معادلة النتيجة للمحلة في الدقيقة 78 بتسديدة قوية عرفت طريقها لشباك حارس الزمالك محمد ابو جبل.

وتلقى ساسي البطاقة الحمراء قبل أربع دقائق من النهاية لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بقوة مع محمد سامي لاعب المحلة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف المحلة هدف الفوز القاتل بواسطة البديل خالد الأخميمي من متابعة لتسديدة زميله أحمد الشيخ التي أبعدها أبو جبل.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت الفريقين فى الدوري المصري انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة والذي أقيم على ملعب بتروسبورت يوم 7 مايو 2016، في المقابل كان اخر فوز لزعيم الفلاحين على الأبيض في 25 نوفمبر 2009.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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