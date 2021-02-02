نتيجة مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنتيجة مباراة “الزمالك وغزل المحلة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي نقلت على قناة أون تايم سبورتس 2، وأقيمت على ملعب غزل المحلة، انتهت بريمونتادا تاريخية لفريق الفلاحين أو أرجنتين مصر في الدقائق الأخيرة، رغم التأخر في النتيجة معظم أوقات المباراة بهدف دون رد.

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي 2021/2020 وتغلب عليه بنتيجة 1/2 اليوم الثلاثاء.

وتوقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة في الصدارة بعد أن خسر للمرة الأولى هذا الموسم فيما رفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز العاشر.

وقلب المحلة تأخره بالهدف الذي تقدم به التونسي فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 69 إلى فوز مستحق حسمه في الثواني الأخيرة.

وأدرك عبد يحيي التعادل للمحلة في الدقيقة 78 ثم خطف البديل خالد الأخميمي هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأنهى الزمالك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرجاني ساسي في الدقيقة 86 من اللقاء.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الانتاج الحربي على مضيفه الجونة 2/3 وتعادل أسوان مع سيراميكا 1/1.

وأدار لقاء الزمالك الحكم المصري “محمد الحنفي”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وكانت مباراة الزمالك وغزل المحلة تُعد من أعرق المواجهات في الدوري المصري، حيث ألتقى الفريقان في 93 مباراة في المسابقة المحلية، انتصر الفارس الأبيض 56 لقاء، مقابل 12 انتصار لزعيم الفلاحين، فيما سيطر التعادل على 25 مناسبة، لكن بعد مباراة اليوم رفع الغزل انتصاراته لـ 13 في 94 مباراة.

ودخل نادي الزمالك مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مع تقديمه اداءً مميزًا أمام الفريق الفيومي.

لكن طموحات المدرب جايمي باتشيكو تكسرت على صخرة المحلة، ليفوت فرصة الابتعاد في الصدارة أثناء فترة غياب الاهلي الذي يخوض منافسات كأس العالم للأندية في قطر بتحقيق الانتصار على غزل المحلة اليوم لتوسيع الفارق إلى 5 نقاط.

وجمع نادي الزمالك 23 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري المصري، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 2، وخسر لأول مرة اليوم أمام الغزل.

على الجانب الآخر، تقدم المستضيف غزل المحلة إلى المركز الـ 11 من المركز الـ 15 بفضل هذا الفوز التاريخي.

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