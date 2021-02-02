ليفربول يحتفل بعودة محمد صلاح لتسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي

نال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح إشادات جديدة، عقب تألقه في فوز الريدز (3-1) على وست هام يونايتد، وتسجيله لهدفين ابتعد بهما في صدارة هدافي البريميرليج برصيد 15 هدفًا.

وسجل صلاح ثنائية في فوز ليفربول (3-1) على وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي، ليكسر صيام تهديفي استمر لـ6 مباريات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي، “تويتر”، تغريدة تحوي مقطع مصور لأهم لقطات النجم المصري خلال المباراة بما في ذلك الهدفين، وبعض الفرص التي أتيحت له.

ونشر حساب ليفربول المقطع بعنوان: “في 3 دقائق و25 ثانية فقط، شاهد التألق الخالص لمو صلاح ضد وست هام”.

وأظهر المقطع؛ لقطة لصلاح وهو يراوغ مدافعي وست هام، قبل أن يسدد كرة تصدى لها حارس مرمى المطارق، لوكاس فابيانسكي، بالإضافة لإهداره فرصة بعد تمريرة عرضية من الهولندي، جورجينيو فينالدوم.

وأحرز صلاح الهدف الأول من تسديدة مقوسة بقدمه اليسرى من على الطرف الأيمن داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الثاني بعد هجمة مرتدة ركض فيها النجم المصري مسافة طويلة وأنهاها بشكل رائع، بعد أن استلم كرة طولية من السويسري شيردان شاكيري بيمناه ليودعها الشباك سريعًا بيسراه من فوق حارس المرمى.

كما أظهر المقطع أيضًا؛ عودة صلاح إلى الخلف للقيام بالدور الدفاعي مع زملائه، وإبعاده لكرة من هجوم وست هام.

وبات النجم المصري، أول لاعب منذ أسطورة ليفربول ومنتخب ويلز “إيان راش” يتمكن من تسجيل 20 هدف أو أكثر بقميص الريدز في 4 مواسم متتالية.

وسجل صلاح في أول موسم له مع ليفربول 2017/18 ما مجموعه 44 هدفًا في جميع المسابقات، وسجل 27 هدفًا في موسم 2018/19، وسجل 23 هدفًا في الموسم الماضي 2019/20.

وفي الموسم الحالي 2020/21 أحرز محمد صلاح 20 هدفًا، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ إيان راش الذي سجل أكثر من 20 هدف في أربعة مواسم متتالية مع ليفربول في الفترة بين عامي 1981 و1987.