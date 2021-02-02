مباريات الدوري الانجليزي اليوم | القديسين يختبرون رغبة اليونايتد، وآرسنال في رحلة صعبة

يقدم لكم موقع الخليج 365 مباريات الدوري الانجليزي اليوم، حيث تقام 4 مواجهات في الجولة 22، أبرزها استضافة مانشستر يونايتد لنظيره “ساوثامبتون”، وزيارة آرسنال لفريق “ولفرهامبتون”.

وتنطلق أولى مباريات الدوري الانجليزي اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، حيث يحل “وست بروميتش ألبيون” ضيفًا على “شيفيلد يونايتد” في مباراة هامة للغاية في صراع البقاء في البريميرليج.

ويتواجد “وست بروميتش ألبيون” في المركز قبل الأخير -19- وفي رصيده 12 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد جدول الترتيب بعدما جمع 8 نقاط فقط حتى الآن من 21 مباراة.

وفي نفس التوقيت تنطلق مواجهة “آرسنال وولفرهامبتون”، ويتطلع صاحب الأرض الوولفز للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد بعد 8 جولات، إذ تعادل في 3 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

في المقابل، سيسعى “آرسنال” لمواصلة نتائجه الإيجابية، فبعد تعادله في الجولة الماضية أمام “مانشستر يوناتيد” أصبح للجولة السابعة على التوالي دون هزيمة (تعادل في 2، وفاز في 5).

ويتواجد “ولفرهامبتون” في المركز 14 بجدول الترتيب وفي رصيده 23 نقطة، فيما يحتل “آرسنال” المركز العاشر برصيد 31 نقطة وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم سيرتقي إلى المركز السادس مؤقتًا.

سنتحول إلى أولد ترافورد عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، حيث مواجهة “مانشستر يونايتد وساوثامبتون” اللذان تراجعا بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.

وفرط مانشستر يونايتد في صدارة جدول الترتيب لصالح جاره “مانشستر سيتي” بعد خسارته من متذيل الترتيب “شيفيلد يونايتد”، وتعادله مع “آرسنال” في الجولة الماضية، ويدخل مباراة اليوم بشعار “لا بديل عن الانتصار” من أجل تدارك الأمور لمواصلة المنافسة على اللقب حتى آخر رمق.

على الجانب الآخر، هبط مستوى ساوثامبتون بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ فوزه على “ليفربول” خاض الفريق 3 مباريات في الدوري الانجليزي خسرها جميعًا، ليتراجع إلى المركز 11 وفي رصيده 29 نقطة.

وتتزامن انطلاقة مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس مع مانشستر يونايتد وساوثامبتون، وهي تحمل أهمية كبيرة ايضًا إذ يتواجد رجال روي هودسون في المركز 13 برصيد 26 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الماكبايس الذي يقبع في المركز 15.

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