الميركاتو الاماراتي | الكشف عن أسباب فسخ عقد عموري مع الجزيرة

كشف تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، عن أسباب رحيل عمر عبد الرحمن عن فريق الجزيرة الإماراتي، وذلك بعد فسخ عقده مع الفريق الذي إنضم إليه صيف عام 2019.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن إدارة الجزيرة كانت قد اقترحت على عموري خيار إنهاء التعاقد قبل سبعة أيام من نهاية فترة الانتقالات الشتوية، حيث استمرت المفاوضات بين الطرفين خلال تلك الفترة حتى تم التوصل إلى اتفاق أمس الإثنين بفسخ العقد.
وأشارت الصحيفة أن سبب فسخ تعاقد الجزيرة مع عموري، يعود لأسباب مالية، موكدة أن اللاعب تسلم كافة مستحقاته المالية ليغادر الفريق راضيًا.
وأوضحت الصحيفة أن رحيل عموري عن الجزيرة لم يكن مرتبطًا بوجود عرض من ناد آخر، مضيفة أن الخطوة كانت بمبادرة من إدارة الجزيرة.
وكان عموري قد إنضم إلى الجزيرة في عام 2019 قادمًا من الهلال السعودي، حيث شارك في الموسم الماضي مع الفريق قبل أن يتعرض للإصابة في الركبة مع بداية الموسم الجاري ليخضع للعلاج والتأهيل فيما بعد.
وتابعت الصحيفة أن اللاعب تماثل للشفاء وسيكون جاهزًا للعب في مارس المقبل، حيث يبدو اللاعب عازمًا على مواصلة مشواره في كرة القدم.
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