بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي والبنك الاهلي في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي والبنك الاهلي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “المصري البورسعيدي والبنك الاهلي” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الاهلي على ملعب برج العرب، بإدارة من الحكم المصري “عبدالعزيز السيد”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع المصري البورسعيدي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد فوزه على “وادي دجلة والانتاج الحربي” على الترتيب لحساب الجولة الثامنة والعاشرة.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة، جمعها من 9 مباريات، انتصر في 4 مناسبات، وتعادل في مثلها، وخسر لقاء وحيد وكان أمام الزمالك، وسجل لاعبو زعيم القناة 13 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

في المقابل، لم يحقق فريق البنك الاهلي الفوز سوى في مرة واحدة فقط هذا الموسم في الدوري المصري وكان على حساب “الانتاج الحربي” في الجولة الثالثة، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 4 هزائم.

ويقبع البنك الاهلي في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 8 نقاط، ويتطلع محمد يوسف إلى تحقيق الفوز الثاني من أجل الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط.

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