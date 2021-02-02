بين سبورت تُجمد يوسف سيف وتصمم على حفيظ دراجي في مباراة الاهلي والدحيل

أعلنت إدارة قنوات بين سبورت القطرية، عصر اليوم الثلاثاء 2 فبراير، تكليف المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” بمهمة التعليق على مباراة الاهلي المصري والدحيل القطري في دور ال8 ببطولة كأس العالم للأندية 2020، وتجميد المعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف” حتى اشعار آخر.

وسيُعلق حفيظ دراجي على مباراة بطل أفريقيا وبطل قطر في قناة بين سبورت المفتوحة HD عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، كما سيتواجد صوته على قناة بين سبورت المُشفرة HD1، وهذا ما أشارنا له في تقرير حصري عبر صفحات موقع الخليج 365 قبل 5 أيام (29 يناير) اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

ويحظى المعلق الجزائري بشعبية مميزة بين جمهور النادي الاهلي بسبب حرصه الكبير على زيارة مقر النادي في القاهرة أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا التي نظمتها مصر بدلاً من الكاميرون عام 2019.

وعلمت مصادر الخليج 365 بأمر إصرار إدارة “بين سبورت” على منح حفيظ دراجي مسؤولية التعليق على هذا اللقاء المرتقب بين الاهلي والدحيل في افتتاح مونديال الأندية، كونه سيبث على قناة بين سبورت المفتوحة وسيلقى متابعة جماهيرية غير عادية من مصر ودول شمال أفريقيا، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على معلق قطري أو مصري في هذا اللقاء لتجنب الانتقادات الجماهيرية والاتهام بالتحيز لطرف على آخر.

وقال مصدر خاص بـ “الخليج 365” إن المعلق القطري الشهير “يوسف سيف” مارس ضغوطات غير عادية من أجل الحصول على مهمة التعليق على هذه المباراة خلال الساعات الماضية، وهذا كان السبب الرئيسي وراء تأخر حسم هوية المعلق على هذه المباراة تحديدًا دونًا عن المباريات الأخرى المنقولة على قنوات بين سبورت في جميع المسابقات الكبرى هذا الأسبوع.

وتساءل نفس المصدر “لماذا تأخر إعلان إدارة بين سبورت عن اسم المعلق إلى ما قبل إقامة مباراة الاهلي والدحيل بيومين؟ الإعلان تم اليوم 2 فبراير فقط، وهذا بسبب تدخل يوسف سيف ومحاولته الجادة للحصول على المباراة بدلاً من حفيظ دراجي، وعندما أخفق حاول إقناع الإدارة بإعادة نظام القناة الصوتية الثانية ووضع معلق مصري، لكن كل المحاولات فشلت”.

وتابع “الإدارة تصدت ليوسف سيف لعدم رغبتها في تغيير سياسة الحياد التي تلتزم بتطبيقها منذ بداية العام الماضي، بعدم تكليف أي معلق بمباراة لفريق من نفس جنسيته ضد فريق عربي آخر”.

تجدر الإشارة إلى أن بين سبورت قررت في وقت سابق من الأسبوع الماضي استبعاد اسم المعلق المصري “أحمد الطيب” من قائمة المرشحين للتعليق على مباراة الاهلي والدحيل.

في سياق متصل، سيقوم أحمد الطيب والمعلق العماني خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الأهلي والدحيل في قنوات الكأس القطرية “المُشفرة” الأمر الذي أدى إلى تعرض حساب القناة على تويتر لهجمات شرسة من الجمهور المصري.