فكرة دوري سوبر أوروبا تجد معارضة جماهيرية كبيرة في القارة العجوز

رفض مشجعو كرة القدم الأوروبية بشدة، احتمالية صياغة وتشكيل بطولة دوري سوبر أوروبا، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، واصفين تلك الخطوة بأنها غير محببة وغير قانونية وخطيرة.

وذكرت رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية (إف إس إي)، أن بطولة دوري سوبر أوروبا سيسمح للأندية الكبيرة بالنجاح خارج الملعب حينما تفشل داخله، وهو ما يتعارض مع روح اللعبة، حسب البيان.

وأضافت الرابطة أن تلك الخطوة ستدمر النموذج الرياضي في أوروبا، والذي يقوم على مبادئ مقبولة مثل الجدارة الرياضية والصعود والهبوط والتأهل لمختلف البطولات الأوروبية من خلال البطولات المحلية، وكذلك التضامن المالي.

وأوضح البيان أن إقامة دوري سوبر أوروبا، سيجعل من الأندية الكبيرة أكثر ثراء وقوة، وهو ما من شأنه أن يقوض الأساسات الإقتصادية لصناعة كرة القدم في أوروبا.

وتجمع (إف إس إي) العديد من روابط المشجعين من بلدان مختلفة في أوروبا، وقد تم توقيع البيان من طرف روابط أندية كبيرة مثل ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة.

وسبق وأن أثيرت الكثير من التكهنات عبر السنوات الماضية، حول رغبة بعض الأندية في تشكيل دوري سوبر أوروبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكل الاتحادات القارية بما فيها الاتحاد الأوروبي (يويفا)، قد أصدروا بيانًا يؤكدون فيه معارضتهم لفكرة إقامة دوري سوبر أوروبا، وعدم اعترافهم بها،،!

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الكثير من الجدل بخصوص دوري أبطال أوروبا، مع إجراء تعديلات جديدة في شكل المسابقة الأغلى في القارة، في الوقت الذي تعاني فيه الكرة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان : “نحن نعلم جميعا أن اللعبة في حاجة ماسة إلى المزيد من التعديل لكن المقترحات بخصوص ذلك يجب أن تضع في الاعتبار التوازن في المنافسة في البطولات الأوروبية، وحماية البطولات المحلية وتعزيز مصالح الجماهير وتشجيع التوزيع العادل للإيرادات”.

وأضاف: “دوري سوبر أوروبا لن يحقق أيا من تلك الغايات، بل على العكس تمامًا”.