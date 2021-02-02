شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تدريباته اليوم استعدادا للدحيل.. والجهاز الفني يستقر على التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفعت بعثة النادى الأهلى حالة الطوارئ قبل ساعات من انطلاق مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذى يقام فى العاصمة القطرية الدوحة والذى يستهل الأحمر مشواره بمواجهة الدحيل القطرى غدا الخميس، يختتم الفريق تدريباته اليوم الأربعاء، وينتظر أن يركز بيتسو موسيمانى، المدير الفنى خلال المران الختامى، على مراجعة الخطة التى استقر عليها لضربة البداية بالمونديال، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها أمام المنافس، كما واصل المدير الفنى جلساته التحفيزية مع اللاعبين لتجهيزهم جيدا للمباراة، ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر الأحمر بالدوحة فإن موسميانى إستقر بنسبة كبيرة على التشكيلة التى ستخوض المباراة الأولى، والتى تضم محمد الشناوى، فى حراسة المرمى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى، وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ومحمد شريف فى مركز رأس الحربة.

استعدادات النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى

يأتى هذا فى الوقت الذى تجرى فيه البعثة مسحة طبية جديدة صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الدحيل، وتأتى المسحة الطبية المنتظرة غدا وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة فى إطار البروتوكول الطبى الخاص المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا.

استعدادات النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى

وكانت بعثة الأهلى قد أجرت مسحة طبية الأثنين داخل مقر إقامتها أيضا، من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع. وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، قبل مواجهة الدحيل. وأكد طبيب الفريق، خلال جلسته مع عبدالحفيظ، على تحسن حالة «محمد هانى وحسين الشحات» بعد مشاركتهما فى تدريبات الكرة، مؤكدًا أن حالة الثنائى جيدة بعد تنفيذ برنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية.

استعدادات النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى

وأوضح أن هانى شارك فى الجزء الأول من تدريبات الكرة قبل أن يخضع لبعض الاختبارات الطبية على هامش المران، للتأكد تماما من سلامة العضلة الخلفية قبل أن يستكمل اللاعب تدريبات الكرة بقوة مع زملائه فى الوحدات التدريبية المتنوعة التى حصل عليها الفريق فى مران الأخير، استعدادا للمباراة المقبلة. وأكد مدير الكرة بالأهلى أن اللوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تمنح الفريق الحق فى إجراء خمسة تغييرات خلال المباراة الواحدة بمنافسات البطولة. وقال عبدالحفيظ: نواصل العمل بشكل جاد فى ظل تركيز شديد من الجهاز الفنى واللاعبين، استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة.

استعدادات النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى

وأوضح أن معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة، ويبقى الجميع على أتم الاستعداد لخوض مباراة الدحيل بقوة، من أجل تحقيق أهدافنا فى البطولة. من جهته، أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، سعادته الكبيرة بالعمل فى الأهلى نادى القرن برئاسة محمود الخطيب. وقال المدير الفنى للأهلى: أشعر براحة شديدة فى التعامل مع «بيبو»، الذى يدعمنى بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدا على حل أى مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات. وأضاف موسيمانى: الخطيب لا يتدخل على الإطلاق فى الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافى وبأقصى درجة، لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم، من أجل استكمال مسيرة البطولات.

استعدادات النادى الأهلى لمواجهة الدحيل القطرى

واختتم المدير الفنى للأهلى تصريحاته بقوله: فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا فى رحلة زيادة حصيلة نادى القرن من البطولات على كافة المستويات.