شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بقيادة «صلاح» يسعى لإقصاء «برايتون» أملًا فى ملاحقة صدارة مان سيتي للبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، الفريق الكروى الأول بنادى ليفربول الإنجليزى مواجهة صعبة أمام برايتون في الجولة الثانية والعشرين من الدورى الإنجليزى على أرض ملعب الآنفيلد.

ويسعى الريدز لحصد النقاط الثلاث لمواصلة ملاحقة صدارة مان سيتى لقمة البريميرليج برصيد 44 نقطة، بينما يحتل «ليفربول» المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويقبع برايتون في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، ويأمل في الخروج من دوامة المراكز الأخيرة بجدول المسابقة، وجاء انتصارا الريدز على ملعبى توتنهام ووستهام بنتيجة واحدة 3-1، ليخرج الفريق من الكبوة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقفز الفريق من المركز الخامس إلى الثالث في جدول ترتيب المسابقة، وقلص الفارق مع مانشستر سيتى المتصدر إلى أربع نقاط، لكن الأخير لعب مباراة أقل.

وتمثل المباراة أمام برايتون فرصة جيدة أمام ليفربول، للاستعداد قبل المواجهة المرتقبة مع مانشستر سيتى نفسه، الأحد المقبل، وهو نفس ما تمثله مواجهة بيرنلى للسيتى. كان ليفربول أعلن رسميًا تعاقده مع المدافع الإنجليزى بن ديفيز، لاعب بريستون نورث، بعقد طويل الأمد، في آخر أيام الميركاتو الشتوى الجارى.

وعانى الريدز على صعيد مركز قلب الدفاع، منذ بداية الموسم، وتحديدًا مع إصابة الهولندى فيرجل فان دايك، والتى تبعتها إصابة جو جوميز.

وينتظر أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وناثانيال فيليبس وجوردن هندرسون وأندرو روبرتسون وتياجو ألكانترا وجورجينهو فينالدوم وجيمس ملينر وشيردان شاكيرى ومحمد صلاح وديفوك أوريجى.