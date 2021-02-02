شكرا لقرائتكم خبر عن تسيبامبي وحسام حسن على رأس قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق السكندرى لمواجهة الإسماعيلي، غدا، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، بالجولة 11 من الدوري الممتاز.

ويغيب عن سموحة محمود البدري ومحمد ليلة ومحمد طلعت وحسين تيمور وعمر ميرا، لأسباب فنية، بينما يغيب شريف رضا وعمر صلاح للإصابة.

وجاءت قائمة سموحة، كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف.

الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمد الترهوني، محمود عزت.

الوسط: أحمد حمص، علي غزال، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، إسلام جمال، محمد نادي، محمود حليمو.

الهجوم: عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.