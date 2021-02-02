في أول مشاركة.. مصطفى محمد يفتتح سجله التهديفي مع جالاتا سراي في الدوري التركي «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدفه الأول مع فريقه جالاتا سراي والثالث لفريقه في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضد باشاك شهير، على أرضية ملعب استاد "تورك تليكوم أرينا" ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري التركي بالموسم الجاري 2020-2021.

جاء هدف مصطفى محمد من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليفتتح بها الفرعون المصري مشواره التهديفي في الدوري التركي.

ودفع المدير الفني لجالاتا سراي بمصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني خلال مباراة فريقه ضد باشاك شهير.

يشار إلى أن جالاتا سراي يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل باشاك شهير المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وتعاقد النادي التركي مع مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر الأولمبي مصطفى محمد رسمياً لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء قبل نهاية ديسمبر المقبل مقابل مليونيّ دولار حالياً و4 ملايين حال إتمام انتقاله بشكل نهائي.