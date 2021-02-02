شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم البنك الأهلى بأموتو ورفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء البنك الأهلى بعد قليل في الجولة الحادية عشر بإستاد برج العرب .

وجاءت التشكيلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : علاء عطا واحمد شوسة وعمرو موسى وشديد

خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو صنبورى و أحمد رفعت وحسن علي ومحمد عنتر

خط الهجوم : اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا .