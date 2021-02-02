شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل ثالث لأبو ريدة لفيروس كورونا بعد إختلاف مسحتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى بفيروس كورونا، على أن يجرى مسحة خلال 48 ساعة لتحديد إمكانية سفره إلى قطر لحضور كأس العالم للأندية.

أجرى هانى أبو ريدة مسحتين خلال الساعات الماضية الأولى جاءت سلبية والثانية جاءت إيجابية، ليقرر إجراء مسحة أخرى بعد 48 ساعة لللإطمئنان ومن ثم إمكانية السفر إلى قطر وحضور مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ فى حالة تخطى الأهلى لعقبة فريق الدحيل المقرر لها الخميس .

من ناحية أخرى، شهد مشروع الهدف بـ 6 أكتوبر جلسة ودية وعزومة جمعت هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، مع محمود طاهر رئيس النادى الأهلى السابق، تم خلالها تفقد مبنى مشروع الهدف والذى يتم تطويره خلال الفترة الماضية بعد وصول دعم من الاتحاد الدولى "فيفا"، وتحدث الثنائى عن انتخابات الجبلاية المقبلة.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول نية محمود طاهر الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة والتي لم يتحدد موعدها بعد.

ورغم ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلا أن هناك بعض الأسماء بدأت ترتب وتجهز لخوض غمار المعركة الانتخابية وتحديدا على مقعد الرئاسة والتى ستكون شديدة الشراسة نظرا لقوة الأسماء التى تنوى الترشح وانتزاع كرسى رئاسة الجبلاية.