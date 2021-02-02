شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مباراة الأهلي والدحيل في مؤتمر صحفي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، وذلك للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس داخل قاعة المؤتمرات الخاصة بملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن اللقاء.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب جامعة قطر، في الوقت الذي تخضع فيه البعثة لإجراءات طبية مشددة، وفقا للترتيبات التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة منذ سفر الفريق من القاهرة.

واقترب فريق الأهلي من ارتداء القميص البديل "الرمادي" في مباراته ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، باعتبار أن منافسه صاحب الأرض وسيظهر بزيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر.

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل غدا الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة، للاتفاق على الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة والألوان التي يرتديها كلا الفريقين وحارسي المرمى.