شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: أي لاعب يتمنى التواجد في مونديال الأندية.. وهدفنا تخطي الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي على استعداد فريقه للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي يستهلها بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل قائلا: "أنا في محفل أي لاعب في العالم يتمنى يكون متواجد به وفخور بتمثيل الأهلي ونتمنى تحقيق شيء يليق باسم الأهلي والكرة المصرية".

قال خلال تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي: "الأجواء مختلفة هنا جئنا إلى قطر باعتبارنا بطل أفريقيا ونمثل مصر كلها، ونواجه الدحيل فهو فريق قوي وندرسه جيدا كلاعبين وأتمنى مذاكرته جيدا وتطبيق ما يطلبه موسيماني منا".

تابع: "استقبال جمهر الأهلي اعتدنا عليه ونجد الجمهور في كل مكان في ظهرنا وهو سر تواجد الأهلي في الصدارة دائما، ونتمنى تحقيق شيء يسعدهم ونحقق آمالهم خلال مشاركتنا في البطولة".

واستعاد ياسر إبراهيم ذكريات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا قائلا: "مباراة نهائي أفريقيا من أصعب المباريات التي لعبناها ومن المباريات التي لا تنسى وشغلنا الشاغل كان الفوز في المباراة والتتويج بالبطولة والتاريخ لا يذكر أداء ولكن يذكر من حقق البطولة، والأهلي حقق أداء كبير ولو لم نحقق أداء كبير لما توجنا بالبطولة لأن التتويج يأتي للمجتهد دائما، وأغلقنا على نفسنا جيدا قبل المباراة دون الانشغال بالسوشيال ميديا أو أية أجواء أخرى".

وعن أبرز الكواليس كرة حسين الشحات جاءت في العرضية أيمن أشرف كان متعصب وأنا من داخلي كنت متذمر، مضيفا: "ناديت على افشة قبل تسجيل الهدف بخمس دقائق وقلت له انت لاعب كبير وانت اللي هتسجل الهدف وتكسبنا البطولة".

وعن كواليس صرخته بعد الهدف الذي أحرزه أفشة، رد:"كان علينا حمل وهذا سبب الفرحة الهيستيرية وكنا بنفكر في الوقت المتبقي من المباراة وكان محتاج تركيز كبير واتفقنا اننا نركز مليون% وربنا أعطانا فرصة للتتويج ولابد من الحفاظ عليها.

واختتم تصريحات قائلا: "نتمنى تخطي أول مباراة بكأ العالم للأندية، والاستمرار في اسعاد جماهير الأهلي والتتويج بالبطولات".