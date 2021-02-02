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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يفوز بجائزة لاعب الشهر فى بيراميدز.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بجائزة لاعب شهر يناير فيما يعرف داخل النادي بهرم الشهر، في صفوف فريق الكرة، بعد أدائه الرائع خلال المرحلة الأخيرة في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم اختيار رمضان صبحي لاعب الشهر في بيراميدز باختيار لاعبي الفريق، بعد أدائه المبهر في الفترة الأخيرة وتسجيله 5 أهداف في الدوري والمنافسة على لقب هداف البطولة.
وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي على الاحتفال برمضان صبحي وسط اللاعبين والجهاز الفني، موجها إليه التهنئة على الأداء الرائع الذي يقدمه ومتمنيا له الاستمرار في المستوى المبهر وتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن التقليد الخاص باختيار أفضل لاعب في الشهر مستمر في المرحلة المقبلة، وكل لاعب يجتهد سينال التكريم المناسب.
من جانبه عبر رمضان صبحي عن سعادته البالغة باختيار زملائه له كلاعب الشهر في بيراميدز، موضحا أن ما يقدمه لا يخصه فقط وإنما هو مجهود الفريق بالكامل وجميع اللاعبين، متمنيا أن يحقق بيراميدز كل أهدافه في المرحلة المقبلة محليا وقاريا.
رمضان صبحى لاعب الشهر فى بيراميدز (1)
رمضان صبحى لاعب الشهر فى بيراميدز (2)
رمضان صبحى لاعب الشهر فى بيراميدز (3)
وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة انبي في الدوري الممتار، ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال
خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - ايريك تراوري - اسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان
وشهدت القائمة انضمام دييجو رولان وأسامة جلال صفقتى بيراميدز الجدد، وعودة إبراهيم حسن، كما يغيب كلاً من المهدى سليمان وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وأحمد فتحى للإصابة، وعلى جبر وجون أنطوى لأسباب فنية.
ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم تسعة أهداف.