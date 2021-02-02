سيف الجزيرى يودع لاعبو المقاولون: حتوحشونى جدا ويارب أشوفكم متألقين

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القاهرة - سامية سيد - ودع النجم التونسى سيف الدين الجزيرى، زملائه فى نادى المقاولون العرب، بعد انتقاله رسميا إلى نادى الزمالك، فى صفقة انتقال كلفت خزينة القلعة البيضاء نحو 20 مليون جنيه، متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.



سيف الجزيرى مع لاعبى المقاولون

ونشر الجزيرى، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع لاعبى ذئاب الجبل، علق عليها قائلا: "حتوحشونى جدا.. ويارب اشوفكم متألقين، أحبكم اخواتى".





وسبق وكشف محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، عن كواليس انضمام سيف الدين الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل السابق إلى نادى الزمالك، وقال صلاح، سيف الجزيرى خرج نهائياً من النادى صفقة "بيع وشراء" بـ20 مليون جنيه، وسيف من اللاعبين المميزين، وكان لدينا عرضين من الكويت لكن رغبة اللاعب والنادى كانت لعرض الزمالك، مشيرا إلى أن عروض الكويت لم تكن أعلى من الزمالك وتقريباً كانت متساوية، والجزيرى له أصدقاء كثر فى الزمالك ولذلك فضل العرض.

سيف الجزيرى انضم للمقاولون العرب فى الموسم قبل الماضى قادماً من صفوف فريق طنطا، ومع عماد النحاس توهج المهاجم التونسى لينضم إلى منتخب بلاده بعدما أحرز 11 هدفاً فى الدورى المصري، نافس بها على لقب الهداف، وفى الموسم الجارى حافظ الجزيرى على مستواه المتميز ليشارك مع المقاولون فى 9 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، وكانت جميع أهدافه مؤثرة مع الفريق وجاءت بشكل جمالى وبمهارة خاصة.

ويقول الجزيرى عن انضمامه للزمالك: "حلم لأى لاعب تمثيل الزمالك، هناك ضغط من جماهير تونس ومصر بأن انضم للنادى، وحمدا لله حدث الأمر وأنا أحب الزمالك، أنا ابن نادى الإفريقى وهو نادٍ معروف بحبه للزمالك.. أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة منى، أكثر لاعب أحبه فى الزمالك هو شيكابالا، لا أشعر أننى فى بلد مختلف لكن فى بلدى، لا يوجد أى اختلاف عن تونس، منذ أن كنت فى المقاولون وطنطا كانوا على أعلى مستوى من الاحترام".