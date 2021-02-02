شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. المصرى والبنك الأهلى 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى والبنك الأهلى بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الحادية عشر للدورى .

جاءت احداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وأضاع اللاعبون العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة وبدأها لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الأولى من المباراة عندما أخطأت كرة فادى فريد المرمى ، رد بعدها المصرى بالعديد من الكرات بعدما حدث استفاقة للثنائى أحمد رفعت ومحمد عنتر والنيجيرى اوستن اموتو الذى بذل مجهودا كبيرا وكاد يحرز هدف التقدم .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

خط الدفاع : علاء عطا واحمد شوسة وعمرو موسى وشديد

خط الوسط : فريد شوقى وسعيدو صنبورى و أحمد رفعت وحسن علي ومحمد عنتر

خط الهجوم : اوستن اموتو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا .