شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو رولان يشارك فى تدريبات بيراميدز والاحتفال بعيد ميلاد إسلام عيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد صانع الألعاب إسلام عيسى الذى أكمل 25 عاما، خلال خوض التدريب الجماعى الختامى، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الاستعداد لمواجهة إنبى غدًا الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز، وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على مشاركة الجهاز الفني واللاعبين الاحتفال بعيد ميلاد إسلام عيسى متمنيا له التوفيق ولجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وشارك الأوروجوياني الدولي دييجو رولان المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز، فى التدريبات الجماعية، وحرص الرئيس التنفيذي على الترحيب باللاعب واستقباله في أول مران رسمي بقميص بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، ومتمنيا له التوفيق مع الفريق وأن يكون إضافة هامة، كونه أحد أهم الصفقات في الدوري خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه مهاجم دولي يمتلك خبرات رائعة، واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم الجديد بصورة مميزة للغاية في أول مران وتمنوا له التوفيق بينهم.



دييجو رولان (1)



دييجو رولان (2)

ويمتلك دييجو رولان صاحب الـ 27 عاما مسيرة قوية للغاية، حيث سبق له اللعب في أندية ديبورتيفو لاكورونيا، وألافيس وليجانيس، ومالجا في إسبانيا، ونادي بوردو في الدوري الفرنسي.

ويمتلك النجم الأورجوياني أرقاما هائلة كأحد الهدافين المتميزين، حيث لعب 121 مباراة في الدوري الفرنسي مع بوردو، ساهم في 45 هدفا، سجل 33 وصنع 12 هدفا آخرين. كما خاض المهاجم 41 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفا واحدا، فيما لعب 18 مباراة في الدوري المكسيكي سجل خلالهم 7 أهداف. ودييجو رولان مهاجم دولي في صفوف منتخب أوروجواي، ويكمل النجم الدولي المثلث الهجومي لمنتخب أوروجواي بجانب الثنائي لويس سواريز وإدينسون كافاني، حيث خاض 25 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وصل الأوروجويانى دييجو رولان إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا للمشاركة فى تدريبات فريقه الجديد بيراميدز، حيث سيخضع لبرنامج خاص تحت قيادة الأرجنتينى أروابارينا تمهيدًا لمشاركته فى التدريبات الجماعية على أمل الدخول سريعًا فى قائمة الفريق والمشاركة بالمباريات.