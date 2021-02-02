شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الزمالك لم يكن في حالته وربنا عوضنا.. وكسر فى الجمجمة نتيجة تدخل ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عيد المدير الفني لنادى غزل المحلة، أن التوفيق كان حليفنا أمام الزمالك وطالبت اللاعبين بمهاجمة الزمالك لأنه لم يكن في حالته في المباراة، التي انتهت بفوز المحلة بهدفين مقابل هدف على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر.

وقال خالد عيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت بعد انتهاء المباراة: "كنا نؤدى بمستوى كويس جدا في الماتشات الماضية ولكن لم نحقق النتائج الإيجابية وربنا عوضنا النهاردة أمام الزمالك، وزعقت للاعبين بين الشوطين لأن الزمالك ما كانش في حالته زى مباراة المقاصة".

وأضاف خالد عيد: "الهدف الثانى جاء في الوقت الضائع مخلاش الزمالك يقدر يعوض، والفوز النهاردة رفع الفريق للمركز العاشر مستفيدين من نتائج الفرق".

وأوضح خالد عيد: "محمد سامى عنده كسر في الجمجمة بعد تدخل فرجانى ساسى، والمكسب بيدينا ثقة وكل اللاعبين كانوا معانا في الممتاز ب ولم استغنى عنهم وعندى ثقة فيهم وأطالب الجماهير بالصبر وهنحاول نواصل التقدم في الدورى والفوز هيدينا دفعة كبيرة، وعقود كل اللاعبين على مدار السنوات الماضية متجبش لاعب واحد في الأهلى والزمالك".

خسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.