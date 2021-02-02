شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور رولان وأسامة جلال وإبراهيم حسن فى قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى وغياب جبر وأنطوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة انبي في الدوري الممتار، ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - ايريك تراوري - اسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - دييجو رولان

وشهدت القائمة انضمام دييجو رولان وأسامة جلال صفقتى بيراميدز الجدد، وعودة إبراهيم حسن، كما يغيب كلاً من المهدى سليمان وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد للإصابة، وعلى جبر وجون أنطوى لأسباب فنية.