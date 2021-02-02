شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطحب 20 لاعباً لمعسكر مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على اصطحاب 20 لاعبا قبل السفر للإسماعيلية والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة فريقه ضد الإسماعيلى المقرر لها غدا الاربعاء، في الثانية والنصف عصرا على ملعب الإسماعيلية.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف

خط الدفاع: رجب نبيل و محمود عزت ومحمد عبد المنعم وأطهر الطاهر ومحمد الترهونى وأحمد جمال

خط الوسط: محمود حليمو وأحمد حمص و على عزال و محمد كناريا واسلام جمال ومصطفى فتحى ورفيق كابو و عبد الكبير الوادى

خط الهجوم: ديريك نسيبامبى و حسام حسن وأحمد عبد القادر ومحمد نادى.

ورفض أحمد سامى ضم الصفقات الجديدة التى تعاقد معها سموحة خلال الميركاتو الشتوي لقائمة مباراة الإسماعيلي وهما عرفة السيد ومحمد شكرى بسبب عدم الجاهزية الفنية، وحاجتهم لأداء برنامج بدني قبل الدفع بهم في المباريات.