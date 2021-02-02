شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة جماهير الزمالك بهدف ساسي في المحلة قبل صدمة الاخميمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الفرحة العارمة على جماهير الزمالك التي تواجدت في مدرجات استاد غزل المحلة في مباراة فريقهم ضد المحلة، والتي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر منافسات الدوري المصري، بعد تسجيل التونسي فرجاني ساسي هدف التقدم للفريق الأبيض في مرمى الفلاحين.

وتلقى فرجانى ساسى لاعب الزمالك البطاقة الحمراء، بعد تدخل خطر مع لاعب غزل المحلة تسبب فى إصابته بالوجه، بالدقيقة 86 من عمر المباراة.

وفشل فريق الزمالك في تحقيق الفوز علي نظيره غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط: امام عاشور – طارق حامد

الهجوم: فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك أشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد.