شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: القرارات التحكيمية العادلة تمنح الحنفى الامتياز فى لقاء المحلة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غزل المحلة * الزمالك

المسابقة : الجولة الحادية عشر من الدوري المصري

الملعب : إستاد غزل المحلة

نتيجة المباراة : هدفان مقابل هدف لصالح غزل المحلة

حكم المباراة : محمد الحنفى

المساعد الأول : هانى عبد الفتاح

المساعد الثاني : عدى عيد عدى

الحكم الرابع : أحمد إبراهيم

حكام الـ VAR : محمد عباس قابيل، سعيد حمزة

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : محمد الحنفى

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة ذات درجة صعوبة عالية نجح الحنفى فى إدارتها بشكل كبير على الرغم من وجود الكثير من الحالات داخل مناطق الجزاء وحالة طرد وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 27 مطالبة من لاعبى فريق غزل المحلة بركلة جزاء بداعى مخالفة لمس الكرة باليد، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة أن طارق حامد نجح فى لعب الكرة ومن ثم اصطدمت بصدره وليس يده وال VAR يؤكد على قرار الحكم.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 64 مطالبة من لاعبى الزمالك بركلة جزاء بداعى لمس الكرة باليد، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب وقرار الحكم صحيح نتيجة أن ذراع مدافع المحلة مضمومة للجسم واليد لم تخرج خارج نطاق الجسم ولم تكبر الجسم بصورة غير طبيعية وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 86 يشهر الحكم الإنذار الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء للاعب الزمالك فرجانى ساسى نتيجة محاولة لعب الكرة بالقدم المرفوعة من لاعب الزمالك والقرار صحيح حيث تعتبر المخالفة أقصى درجات التهور نظرا لمحاولة اللاعب لعب الكرة ولم يكن يرى المدافع فى لحظة اللعب واستخدام ساسى وجه القدم وليس سن القدم

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس والحكم دائما قريب من كل المخالفات

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة: استخدم الحنفى عنصر إتاحة الفرصة فى الدقيقة 37 عندما أشار المساعد الثانى على وجود مخالفة، الحكم لديه القدرة والقراءة الجيدة لمفهوم مبدأ إتاحة الفرصة ويشير باستمرار اللعب وقرار صحيح.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحنفى كلا من أشرف سيد لاعب غزل المحلة فى الدقيقة 32 التهور وفى الدقيقة 61 كان يجب إنذار لاعب المحلة فتحى مبروك للعب بتهور وفى الدقيقة 72 يشهر البطاقة الصفراء لفرجانى ساسى للعب بتهور وفى الدقيقة 86 يقوم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية والكارت الاحمر لنفس اللاعب.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تحركات جانبية جيدة ومواجهة الملعب دائما وإشارة باستمرار اللعب فى عدة حالات بتقدير صحيح.

المساعد الثانى : فى الدقيقة 36 قرار رائع باستمرار اللعب فى حالة من الحالات الصعبة لصالح الزمالك وأشار على حالة تسلل وحيدة فى الدقيقة 56 بتقدير صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR: تأكيد صحيح على قرارات مخالفات لمس الكرة باليد داخل الصندوق