شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يغيب عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الأحد على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة.

واشهر الحكم البطاقة الحمراء لفرجانى ساسى بسبب لعبة خطرة مع لاعب غزل المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الأخير، وانتهت بفوز الغزل بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غياب ساسى عن فريقه فى المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر.

ومن المفارقات، إن فرجانى ساسى سجل هدف الزمالك الوحيد فى شباك غزل المحلة اليوم، ليعود للتهديف بعد صيام طويل حيث كان أخر هدف سجله فى شباك الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس الماضى، بعدها تلقى اللاعب البطاقة الحمراء ليغيب عن مواجهة الاتحاد المقبلة.

تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

بدأ لاعبو المحلة المباراة بهجوم ضاغط علي الزمالك املا في خطف هدف يساهم في حصد نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة ، الا ان دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تحقيق المحلة لهدفه .

لاعبو الزمالك استعادوا السيطرة علي مجريات المباراة وتبادل لاعبوه إضاعة الفرص السهلة وتحديدا امام عاشور واشرف بن شرقي، وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لاصابة قوية تسببت في خروجه من الملعب واجراء جراحة بسيطة بعد اصطدامه في احدي الكرات المشتركة، ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

هدأ أداء لاعبو الفريقين مع حلول الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ووضح تأثر لاعبي الزمالك بأرضية الملعب والخشونة التي تعرضوا لها من لاعبي المحلة، ولم تشهد نهاية الشوط أي ملامح الخطورة من الفريقين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من لاعبي الزمالك املا في احراز هدف الفوز ، الا ان أرضية الملعب وتألق دفاع المحلة حال دون احراز الزمالك أهداف، كما أهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة.

في المقابل اعتمد فريق غزل المحلة علي الهجمات المرتدة والتي كادت احداها ان تدخل مرمى الزمالك والتي سددها اسلام فؤاد الا ان القائم الأيمن لمحمد أبو جبل يمنع الهدف ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

اجري باتشيكو تبديل بنزول أسامة فيصل بدلا من حازم امام، ويعود امام عاشور في مركز الظهير الأيمن، ومع أول هجمة يقودها امام عاشور من الجبهة اليمني يمرر عرضية لفرجاني ساسي الذي يضعها رأسية علي يسار حارس المحلة معلنا تقدم الزمالك بهدف بعد مرور 75 دقيقة.

شهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة احداثا مثيرة بعدما تعادل املحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة عن طريق يحيى عبده، كما تعرض فرجاني ساسي للطرد في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف مع مدافع المحلة ، ويحاول لاعبو الزمالك خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة الا ان دفاع المحلة يتألق ويحافظ علي النقطة الوحيدة التي خطفها الفريق صاحب الأرض، وفي الدقيقة 95 يخطف المحلة نقاط المباراة الثلاثة عن طريق خالد الاخميمي ، ليحصد المحلة أهم 3 نقاط في الموسم.