شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لجنة مونديال اليد في زيارته لتذكرتي: شركة عالمية.. وسبب نجاح البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر ، على زيارة شركة تذكرتي والتي يترأسها منتصر النبراوي لتوجيه الشكر إلى العاملين بالشركة، بعد المجهود الكبير الذى تقدم في البطولة التي نالت إشادات عالمية في تحدي للدولة والرياضة المصرية التي تمسكت بإقامة البطولة، رغم انتشار فيروس كورونا، في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة بطولات في تلك الفترة بسبب الفيروس.

ووجه حسين لبيب في كلمته قائلاً : " هذه أول زيارتي بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وكانت لتذكرتي وأشكر بريزنتيشن والتي يترأسهما الأستاذ منتصر النبراوي، وسعيد به شخصيا رغم معرفتي القليلة به وتحديدأ من 4 أشهر للتجهيز للبطولة ، و شركة سينيرجي وحضر عنها ممثلاً الأستاذ حسن كمال المدير التنفيذي ونجاح الشركة في حفل الختام وتسيير كل الصعاب من قبل الشركات الثلاث في المونديال.

تابع حسين لبيب في زيارته لشركة تذكرتي: " إنتو سبب في نجاح البطولة بسبب 90 % .. وبريزنتيشن نجحت في الدعايا بشكل رائع وواجهت صعوبات كبيرة معنا ، ونفس الأمر لشركة سينيرجي التي نجحت في خروج البطولة بشكل مميز .. فخور كلجنة منظمة بعملنا معكم .. وسعيد بمنتصر النبراوي رغم معرفتي القصيرة به ..وفخور بتواجدي معكم.

أضاف لبيب : "هذا إعتراف مني بأن هذه الشركة شركة عالمية و عظيمة لما شاهدته خلال البطولة من عمل و طاقة من شباب واعد وسعيد وفخور بوجود مثل هذه الشركة في مصر.