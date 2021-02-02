شكرا لقرائتكم خبر عن مدير لجنة مونديال اليد في زيارته لتذكرتي: شركة عالمية.. وسبب نجاح البطولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد 2021 التي استضافتها مصر ، على زيارة شركة تذكرتي والتي يترأسها منتصر النبراوي لتوجيه الشكر إلى العاملين بالشركة، بعد المجهود الكبير الذى تقدم في البطولة التي نالت إشادات عالمية في تحدي للدولة والرياضة المصرية التي تمسكت بإقامة البطولة، رغم انتشار فيروس كورونا، في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة بطولات في تلك الفترة بسبب الفيروس.
ووجه حسين لبيب في كلمته قائلاً : " هذه أول زيارتي بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.. وكانت لتذكرتي وأشكر بريزنتيشن والتي يترأسهما الأستاذ منتصر النبراوي، وسعيد به شخصيا رغم معرفتي القليلة به وتحديدأ من 4 أشهر للتجهيز للبطولة ، و شركة سينيرجي وحضر عنها ممثلاً الأستاذ حسن كمال المدير التنفيذي ونجاح الشركة في حفل الختام وتسيير كل الصعاب من قبل الشركات الثلاث في المونديال.
تابع حسين لبيب في زيارته لشركة تذكرتي: " إنتو سبب في نجاح البطولة بسبب 90 % .. وبريزنتيشن نجحت في الدعايا بشكل رائع وواجهت صعوبات كبيرة معنا ، ونفس الأمر لشركة سينيرجي التي نجحت في خروج البطولة بشكل مميز .. فخور كلجنة منظمة بعملنا معكم .. وسعيد بمنتصر النبراوي رغم معرفتي القصيرة به ..وفخور بتواجدي معكم.
أضاف لبيب : "هذا إعتراف مني بأن هذه الشركة شركة عالمية و عظيمة لما شاهدته خلال البطولة من عمل و طاقة من شباب واعد وسعيد وفخور بوجود مثل هذه الشركة في مصر.