شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تتوافد لإجراء مسحة كورونا بقطر لحضور مباراة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافدت جماهير الأهلي التي تنوي حضور مباراة فريقهم ضد الدحيل في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، على الأماكن المخصصة لإجراء المسحة الطبية للجماهير المقرر أن تحضر مباراة فريقهم من المدرجات، من أجل مؤازرة الأهلي في مشواره بمونديال الأندية.

ويخوض اليوم الثلاثاء الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة بقطر قبل أن يخوض مرانه الأخير على ملعب المباراة غدا الأربعاء في ختام الاستعدادات لمواجهة الدحيل، في المران الذي يسعى خلاله بطل إفريقيا في وضع خطة مباراة الخميس.

وجاءت نتيجة المسحة التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية ليكون جميع لاعبي الاهلي خاليين من فيروس كورونا فيما سيخضع الفريق لمسحة جديدة غداًالأربعاء، والتى ستكون المسحة الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد ، الخميس، في إنطلاقة مشوار الاهلي بمونديال الأندية.

من ناحية أخرى ، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .