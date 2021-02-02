شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك لخوض مرانه بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه قبل مغادرة فندق الإقامة والتحرك إلى ملعب التدريب لخوض مران الفريق الأحمر، استعدادا لمباراته ضد الدحيل القطري يوم الخميس المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة بقطر قبل أن يخوض مرانه الأخير على ملعب المباراة غدا الأربعاء في ختام الاستعدادات لمواجهة الدحيل، في المران الذي يسعى خلاله بطل إفريقيا لوضع خطة مباراة الخميس.

و جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية فيما سيخضع الفريق لمسحة جديدة غداً، الأربعاء، والتى ستكون الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد، الخميس، في إنطلاقة مشواره بمونديال الأندية.

من ناحية أخرى ، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل أن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .