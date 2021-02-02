شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض مرانه الرابع استعدادًا لمواجهة الدحيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب جامعة قطر لخوض ‏المران الرابع، استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق ‏بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.‏

وركز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات الفريق منذ وصوله إلى الدوحة على الجانب الفني والخططي، إلى جانب ‏محاضرات الفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق القطري.‏

وتجري بعثة الأهلي مسحة طبية جديدة صباح غدٍ الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الدحيل، وتأتي ‏المسحة الطبية المنتظرة غدًا وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة قبل المباراة الأولى بـ24 ‏ساعة، في إطار البروتوكول الطبي الخاص المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي ‏لفيروس كورونا.‏

و جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية فيما سيخضع الفريق لمسحة جديدة غداً، الأربعاء، والتى ستكون الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد، الخميس، في إنطلاقة مشواره بمونديال الأندية.