شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات التحفيزية سلاح الأهلي لتخطي الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسات منفردة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم ورفع الضغوط عن كاهلهم، قبل مباراة الدحيل القطري المقرر لها الخميس المقبل، فى افتتاح مشوار الأهلي فى كأس العالم للأندية، لاسيما مع قناعته بصعوبة المباراة، وقوة المنافس، حيث اختص كل لاعب بجلسة خاصة من أجل تحفيزه.

كما طلب موسيماني من محمد الشناوي قائد الأهلي واللاعبين الكبار أمثال أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان عقد جلسات متواصلة مع اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة من أجل تحفيزهم وإخراج كل طاقاتهم في هذه المباراة وكسر رهبة المشاركة الأولى في مونديال الأندية.

وجاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية وسيخضع الفريق لمسحة جديدة غداً، الأربعاء، والتى ستكون الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد، الخميس، في إنطلاقة مشوار الأهلي بمونديال الأندية.

من ناحية أخرى ، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل أن يتم تخفيض المبلغ إلى مليون دولار أي ما يقارب 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار.