شكرا لقرائتكم خبر عن طرد فرجانى ساسى بعد لعبة خطرة ضد لاعب غزل المحلة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فرجانى ساسى لاعب الزمالك البطاقة الحمراء، بعد تدخل خطر مع لاعب غزل المحلة تسبب فى إصابته بالوجه، بالدقيقة 86 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، ومازال التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مسيطر على اللقاء.

ويدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط: امام عاشور – طارق حامد

الهجوم: فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك أشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد.