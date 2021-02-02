شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: غزل المحلة كسب الزمالك بهجمتين فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، إن فريق المحلة لم يفعل أي شيء خلال مواجهة الزمالك «الثلاثاء» يمنحه الأفضلية.

وفاز المحلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف يونس: «مع كامل التقدير لفريق المحلة وجهازهم الفني، لا يمكننا إلا أن نقول إن المحلة كسب الزمالك بهجمتين فقط».